Бондарь Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь Денис

Бондарь Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1987

Отец: Бондарь Василий

Мать: Бондарь Ольга

Бракосочетание
23.08.2008

Жена: Бондарь Юлия

Рождение ребёнка
03.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Юлия

Рождение ребёнка
20.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Юлия

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close