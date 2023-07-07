Бондарь Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1987
Отец: Бондарь Василий
Мать: Бондарь Ольга
Бракосочетание
23.08.2008
Жена: Бондарь Юлия
Рождение ребёнка
03.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Юлия
Рождение ребёнка
20.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Юлия
Место жительства
Неизвестно