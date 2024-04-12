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Чудов Демид Григорьевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: Чудов Григорий Игнатьевич

Мать: Чудова Евфросиния Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1830

Жена: Чудова Татьяна Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чудов Михаил Демидович

Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Демидовна

Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Фекла Демидовна

Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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