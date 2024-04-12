Чудов Демид Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815
Бракосочетание
После 1830
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Демидовна
Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Фекла Демидовна
Мать ребёнка: Чудова Татьяна Васильевна
Смерть
После 1858