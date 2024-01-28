Байгозин Ерген Нурбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгозин Ерген Нурбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.2012

Сын: Байгозин Эмир Ергенулы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2016

Дочь: Байгозина Адема Ергенкызы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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