Байгозин Ерген Нурбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2016
Дочь: Байгозина Адема Ергенкызы
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности