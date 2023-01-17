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Исаев Андрей Иванович
Исаев Андрей Иванович
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Место рождения
Троицкое
Дата рождения
1909
Дата смерти
29.12.1941
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Троицкое
Смерть
29.12.1941
Шахолово
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