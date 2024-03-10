Наседкин Симон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Стеня Симоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Дорофей Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Митрофан Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Наседкин Андрей Симонович
Мать ребёнка: не указана
Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно