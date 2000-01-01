Чередова Аграфена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чередов Иван Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Чередов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Иван Агапов
Смерть
Неизвестно