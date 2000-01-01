Чередова Аграфена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Аграфена Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Иван Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Чередов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чередов Иван Агапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Агапов

Смерть
Неизвестно
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