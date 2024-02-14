Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович
Мать: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Миннегали Тухватуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хусаинова) Хусниямал Тухватулловна
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Мажит Тухватуллович
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова ?
Смерть
Неизвестно