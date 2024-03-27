Вагапова (Хасанова) Дильбар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапова (Хасанова) Дильбар

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Самат Сагитьянович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагапов Самат Сагитьянович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Самат Сагитьянович

Смерть
Неизвестно
д. Кугарчи Кугарчинского района
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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