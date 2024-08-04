Смирнова (Феофанова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Феофанова) Антонина Федоровна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

С 1910 по 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1912

Отец: Феофанов Федор

Мать: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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