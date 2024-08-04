Смирнова (Феофанова) Антонина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияС 1910 по 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1912
Отец: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно