Самсончик Светлана Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1981
Бракосочетание
11.11.2011
Рождение ребёнка
29.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулесов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулесов Андрей Алексеевич