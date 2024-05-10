Самсончик Светлана Михайловна 15.03.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсончик Светлана Михайловна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.03.1981

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1981

Отец: Котов Михаил (Рудольф) Иванович

Мать: Самсончик Елена Григорьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.2011

Муж: Дулесов Андрей Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулесов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулесов Андрей Алексеевич

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