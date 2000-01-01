Гагаринова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гогаринов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гогаринов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гогаринов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно