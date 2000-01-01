Гагаринова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова Ирина Ивановна

Гагаринова Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гогаринов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Гогаринов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гогаринов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close