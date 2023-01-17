Воронцов Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения30.05.1782
Дата смерти18.11.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1782
Место жительства
С 1815 по 1818
Франция
Место жительства
С 1820 по 1824
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1845
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
18.11.1856
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1856
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии