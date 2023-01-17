Воронцов Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Михаил Семёнович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

30.05.1782

Дата смерти

18.11.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1782
Место жительства
С 1815 по 1818
Франция
Место жительства
С 1820 по 1824
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской губернии
Место жительства
С 1845
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
18.11.1856
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1856
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
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