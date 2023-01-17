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Николаев Сергей Юрьевич
Николаев Сергей Юрьевич
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Место рождения
Тосно
Дата рождения
12.06.1966
Пол
Мужской
Отец
Николаев Юрий Иванович
1941 г.р.
Мать
Николаева (Голикова) Валентина Васильевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1966
Отец:
Николаев Юрий Иванович
Мать:
Николаева Валентина Васильевна
Тосно
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