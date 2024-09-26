Кобзев Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1847
Отец: Кобзев Иван Леонтьев
Мать: Кобзева Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Кобзева) Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Кобзева) Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Кобзева) Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Кобзева) Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Кобзев Иван Алексеев
Мать ребёнка: Кобзева Александра
Смерть
Неизвестно