Кобзев Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Кобзев Иван Леонтьев

Мать: Кобзева Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Кобзева) Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Кобзев Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кобзев Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Кобзева) Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Кобзева) Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Кобзева) Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Кобзев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Кобзева Александра

Смерть
Неизвестно

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