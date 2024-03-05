Давыдович (Ермолёнок) Федора Федосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1922
Дочь: Ноздря Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1927
Дочь: Привалихина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Глазкова Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1933
Сын: Давыдович Виктор Иванович
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1936
Сын: Давыдович Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1938
Дочь: Абрамова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Красноярский край, НижнеИнгашский район,с Кучеровка
Рождение ребёнка
10.05.1940
Дочь: Бециева Эльфрида Ивановна
Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно