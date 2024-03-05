Давыдович (Ермолёнок) Федора Федосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдович (Ермолёнок) Федора Федосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1922

Дочь: Ноздря Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Рождение ребёнка
17.10.1927

Дочь: Привалихина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Глазкова Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Давыдович Виктор Иванович

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Рождение ребёнка
25.04.1936

Сын: Давыдович Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.03.1938

Дочь: Абрамова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Красноярский край, НижнеИнгашский район,с Кучеровка
Рождение ребёнка
10.05.1940

Дочь: Бециева Эльфрида Ивановна

Отец ребёнка: Давыдович Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдович Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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