Геревенко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1967
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
25.08.1970
Дочь: Геревенко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна
УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
04.04.1976
Сын: Геревенко Алексей Викторович
Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
21.12.1979
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
31.10.1982
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно