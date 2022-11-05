Геревенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеревенко Виктор

Геревенко Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.
1976 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
25.08.1970

Дочь: Геревенко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна

УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
04.04.1976

Сын: Геревенко Алексей Викторович

Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
21.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
31.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геревенко Любовь Сергеевна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геревенко Любовь Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close