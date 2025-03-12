Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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