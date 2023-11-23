Каменский Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван Васильев
Мать: Екатерина Алексеева
Каменский Николай Иванович (1815 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1822 года обучался в Мологском приходском училище, а с 1834 года — в Ярослав... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Каменская) Любовь Николаева
Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова
Каменский Павел Николаевич (1846 — ?) Родился 22 августа 1846 года в семье священника села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Николая Каменского. Обучался в Угличском уездном училище, а в 1870 го... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Каменский Алексей Николаев
Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Каменский Евгений Николаев
Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Каменская) Людмила Николаева
Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова
Смерть
До 1865