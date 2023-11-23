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Каменский Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван Васильев

Мать: Екатерина Алексеева

Каменский Николай Иванович (1815 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1822 года обучался в Мологском приходском училище, а с 1834 года — в Ярослав... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Мирия Кириллова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Каменская) Любовь Николаева

Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каменский Павел Николаев

Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова

Каменский Павел Николаевич (1846 — ?) Родился 22 августа 1846 года в семье священника села Покровского в Полозове Рыбинского уезда Николая Каменского. Обучался в Угличском уездном училище, а в 1870 го... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Каменский Алексей Николаев

Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Каменский Евгений Николаев

Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Каменская) Людмила Николаева

Мать ребёнка: Каменская Мирия Кириллова

Смерть
До 1865

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