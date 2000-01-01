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Семенов Тихон Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1919 и 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Дорофей Михайлович

Мать: Семенова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Семенов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
06.06.1909

Дочь: Хмелевская Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Семенов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Козьма Тихонович

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотя Тихоновна

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Тихоновна

Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна

Смерть
Между 1919 и 1923
Курская обл. Черемисиновский р-н. дер. Удерево
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