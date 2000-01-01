Семенов Тихон Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1919 и 1923
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Семенов Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
06.06.1909
Дочь: Хмелевская Елена Тихоновна
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Курская обл., Черемисиновский р-н., с Поляна
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотя Тихоновна
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Тихоновна
Мать ребёнка: Семенова Варвара Егоровна
Смерть
Между 1919 и 1923
Курская обл. Черемисиновский р-н. дер. Удерево