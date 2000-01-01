Теребердейко Келчапин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Келчапа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ???
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худячка Теребердеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемеска Теребердеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно