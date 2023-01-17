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Востриков Николай

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Место рождения

Пологое Займище

Дата рождения

1911

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Востриков Александр Иванович

Мать: Вострикова Агафья Александровна

Смерть
1932
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