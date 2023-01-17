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Востриков Николай
Востриков Николай
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Место рождения
Пологое Займище
Дата рождения
1911
Дата смерти
1932
Пол
Мужской
Отец
Востриков Александр Иванович
1890 г.р.
Мать
Вострикова (Сазонова) Агафья Александровна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Востриков Александр Иванович
Мать:
Вострикова Агафья Александровна
Пологое Займище
Смерть
1932
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