Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Василий Никитин

Мать: Евдокия Козьмина

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гааврило Николаев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Федосья Николаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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