Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Василий Никитин
Мать: Евдокия Козьмина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гааврило Николаев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Федосья Николаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно