Никитин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1984

Отец: Никитин Владмир Эдуардович

Мать: Ефремова Надежда Филлиповна

Рождение ребёнка
27.03.2015

Дочь: Никитина Арина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.2019

Сын: Никитин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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