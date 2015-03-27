Никитин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1984
Рождение ребёнка
27.03.2015
Дочь: Никитина Арина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2019
Сын: Никитин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности