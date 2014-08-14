Соловьева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1949

Дочь: Лагутина Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Валерий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Владимир Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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