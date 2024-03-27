Галлям Сабит Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1906
Сын: Галлямутдинов Хаял Галямутдин Улы
Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мингазетдин Галямутдин Улы
Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Султангарай Галямутдин Улы
Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно