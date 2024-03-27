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Галлям Сабит Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Мать: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1906

Сын: Галлямутдинов Хаял Галямутдин Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мингазетдин Галямутдин Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Султангарай Галямутдин Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Саидгарай Галямутдин Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Мухаметзян Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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