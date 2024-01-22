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Киселев Андрей Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: Киселева Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария Евдокимова

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Киселева Надежда Андреева

Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.

Дочь: (Киселева) Матрена Андреева

Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1848 ст.

Дочь: (Киселева) Елена Андреева

Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Яковлева) Марина Андреева

Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова

Смерть
Неизвестно
Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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