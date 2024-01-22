Киселев Андрей Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Киселева Надежда Андреева
Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
02.11.1845 ст.
Дочь: (Киселева) Матрена Андреева
Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
20.05.1848 ст.
Дочь: (Киселева) Елена Андреева
Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Яковлева) Марина Андреева
Мать ребёнка: Киселева Мария Евдокимова
Смерть
Неизвестно
Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область