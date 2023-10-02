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Уваров Иван Веденеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Уваров Веденей Фёдорович

Мать: Уварова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Уварова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Уваров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна

Рождение ребёнка
21.07.1892

Сын: Уваров Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Смерть
1938
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