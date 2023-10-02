Уваров Иван Веденеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Уварова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Уваров Осип (Иосиф) Иванович
Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна
Рождение ребёнка
21.07.1892
Мать ребёнка: Уварова Степанида Степановна
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость д.Тамбовка
Смерть
1938