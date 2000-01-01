(Усманова) Гайша (Gaisha)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1900
Сын: Ахметов Салихджан Ахмад-улы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Махира Ахмад-кызы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
04.02.1905
Сын: Ахметов Файзигаян Ахмад-улы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
24.07.1916
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Ракия Ахмад-кызы
Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмад (Achmad)
Смерть
Неизвестно