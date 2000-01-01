(Усманова) Гайша (Gaisha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усманова) Гайша (Gaisha)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1900

Сын: Ахметов Салихджан Ахмад-улы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Махира Ахмад-кызы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Ахметов Файзигаян Ахмад-улы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
24.07.1916

Сын: Ахметов Абдул Ахмад-улы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Ракия Ахмад-кызы

Отец ребёнка: Ахмад (Achmad)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмад (Achmad)

Смерть
Неизвестно
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