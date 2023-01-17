Мәүгыйза Мөхәммәди кызы
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мөхәммәди Габдеррәхим углы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шәмсеямал Шәйдуллаһ кызы
Отец ребёнка: Шәйдуллаһ Нәбиуллаһ углы
Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.
Дочь: Шайдуллина Бибисара Шәйдуллаһ кызы
Отец ребёнка: Шәйдуллаһ Нәбиуллаһ углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно