Мәүгыйза Мөхәммәди кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМәүгыйза Мөхәммәди кызы

Мәүгыйза Мөхәммәди кызы

avatar

Место рождения

Шепшенар

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мөхәммәди Габдеррәхим углы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шәмсеямал Шәйдуллаһ кызы

Отец ребёнка: Шәйдуллаһ Нәбиуллаһ углы

Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.

Дочь: Шайдуллина Бибисара Шәйдуллаһ кызы

Отец ребёнка: Шәйдуллаһ Нәбиуллаһ углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шәйдуллаһ Нәбиуллаһ углы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close