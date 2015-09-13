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Поляков Николай Федорович

Место рождения

Слобода Волчья

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

13.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Поляков Федор Петрович

Мать: Полякова Агафья Ивановна

Слобода Волчья
Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Поляков Владимир

Мать ребёнка: Полякова Галина Владимировна

Иваново, Россия
Бракосочетание
10.09.1954

Жена: Полякова Галина Владимировна

Иваново
Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Ира Николаевна

Мать ребёнка: Полякова ?

Иваново
Развод
18.04.1961

Жена: Полякова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Поляков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полякова ?

херсон
Смерть
13.09.2015
Херсон
Похороны
Неизвестно
Херсон
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