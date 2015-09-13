Поляков Николай Федорович
Место рожденияСлобода Волчья
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти13.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: Поляков Федор Петрович
Мать: Полякова Агафья Ивановна
Слобода Волчья
Рождение ребёнка
05.08.1954
Сын: Поляков Владимир
Мать ребёнка: Полякова Галина Владимировна
Иваново, Россия
Бракосочетание
10.09.1954
Иваново
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Ира Николаевна
Мать ребёнка: Полякова ?
Иваново
Развод
18.04.1961
Рождение ребёнка
14.07.1963
Сын: Поляков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полякова ?
херсон
Смерть
13.09.2015
Херсон
Похороны
Неизвестно
Херсон