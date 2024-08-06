Васканян Каринэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васканян Каринэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карапетян Акоп Мнацаканович

Рождение ребёнка
01.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карапетян Акоп Мнацаканович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
05.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карапетян Акоп Мнацаканович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Смерть
Неизвестно

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