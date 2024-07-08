Сергеенко Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сергеенко Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сергеенко Петр Стефанович
Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
03.01.1929
Дочь: Дьяченко (Сергеенко) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сергиенко Борис Стефанович
Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна