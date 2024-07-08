Сергеенко Стефан Николаевич 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСергеенко Стефан Николаевич

Сергеенко Стефан Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Сергиенко Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сергеенко Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сергеенко Петр Стефанович

Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
03.01.1929

Дочь: Дьяченко (Сергеенко) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сергиенко Борис Стефанович

Мать ребёнка: Сергеенко (Ломоносова) Мария Матвеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.