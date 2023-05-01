Селин Виктор Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин Виктор Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1961

Отец: Селин Виталий

Мать: Селина Роза

Рождение ребёнка
08.07.1988

Сын: Селин Александр Викторович

Мать ребёнка: Селина Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селина Светлана Петровна

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