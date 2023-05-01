Селин Виктор Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1961
Отец: Селин Виталий
Мать: Селина Роза
Рождение ребёнка
08.07.1988
Сын: Селин Александр Викторович
Мать ребёнка: Селина Светлана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селина Светлана Петровна