Абидулин Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1905
Дата смерти02.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна
Смерть
02.02.1983
Похороны
Неизвестно
Участок 35В