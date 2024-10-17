Абидулин Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абидулин Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1905

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
07.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абидулина (Круглова) Мария Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 35В

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