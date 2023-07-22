Коряков Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряков Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряков Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякова Елизавета Геннадьевна

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