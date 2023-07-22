Коряков Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коряков Арсений Евгеньевич
Мать ребёнка: Корякова Елизавета Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно