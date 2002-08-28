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Назаренко Григорий Андреевич
Назаренко Григорий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2002
Пол
Мужской
Отец
Назаренко Андрей Валентинович
1964 г.р.
Мать
Назаренко (Самоцветова) Любовь Семеновна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2002
Отец:
Назаренко Андрей Валентинович
Мать:
Назаренко Любовь Семеновна
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