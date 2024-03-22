Нарницкая (Змичеревская) Павлина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарницкая (Змичеревская) Павлина Ивановна

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

20.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1867

Отец: Змичеревский Иван

Мать: Змичеревская Анна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
21.06.1867
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
20.02.1894

Муж: Нарницкий Иван Устинович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Иван Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Нарницкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Марьянна Ивановна

Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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