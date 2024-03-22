Нарницкая (Змичеревская) Павлина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1867
Отец: Змичеревский Иван
Мать: Змичеревская Анна
Крещение
21.06.1867
Бракосочетание
20.02.1894
Супруг(-а): Иван Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1895
Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Марьянна Ивановна
Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Нарницкий Иван Устинович
Смерть
Неизвестно