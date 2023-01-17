Пражевский Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПражевский Александр Владимирович

Пражевский Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Холмогоры

Дата рождения

14.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945

Отец: Пражевский Владимир Александрович

Мать: Пражевская Серафима Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close