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Пражевский Александр Владимирович
Пражевский Александр Владимирович
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Место рождения
Холмогоры
Дата рождения
14.06.1945
Пол
Мужской
Отец
Пражевский Владимир Александрович
1922 г.р.
Мать
Пражевская (Лыжина) Серафима Константиновна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1945
Отец:
Пражевский Владимир Александрович
Мать:
Пражевская Серафима Константиновна
Холмогоры
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