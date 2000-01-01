Сыропятова (Евтушенко) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыропятова (Евтушенко) Зинаида Григорьевна

Сыропятова (Евтушенко) Зинаида Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1940

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1940

Отец: Евтушенко Григорий Трофимович

Мать: Евтушенко Марфа Мефодеевна

Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Сыропятова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыропятов Виктор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Алтайский край .С Веселоярск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close