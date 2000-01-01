Сыропятова (Евтушенко) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1940
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Сыропятова Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сыропятов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алтайский край .С Веселоярск