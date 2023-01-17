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Можайский Николай Фролович
Можайский Николай Фролович
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Место рождения
Глазуново
Дата рождения
1882
Дата смерти
19.08.1959
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Глазуново
Смерть
19.08.1959
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