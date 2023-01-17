Можайский Николай Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайский Николай Фролович

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Место рождения

Глазуново

Дата рождения

1882

Дата смерти

19.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.08.1959
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