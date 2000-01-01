Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Потапов

Смерть
Неизвестно
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