Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Потапов
Смерть
Неизвестно