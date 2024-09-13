Штенникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенников Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Штенникова) Анна

Отец ребёнка: Штенников Андрей Прокофьевич

Гари, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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