Боровкова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1766 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Белугина Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боровков Василий

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боровков Дмитрий

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боровков Яков

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Боровков Алексей

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Боровков Гаврила

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Боровков Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
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