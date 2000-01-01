Боровкова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Белугина Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Боровков Дмитрий
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Боровков Яков
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Боровков Алексей
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Боровков Гаврила
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Боровков Алексей
Работа или профессия
Неизвестно