Архипова (Клюкина) Зинаида Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Клюкина) Зинаида Артемьевна

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Место рождения

Бочиха

Дата рождения

18.06.1911

Дата смерти

27.06.1998

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Около 1933 г.р.
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Около 1940 г.р.
1941 г.р.
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911

Отец: Клюкин Артем Иванович

Мать: Клюкина Ольга Петровна

Бочиха
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Архипов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
27.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Архипов Николай Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
25.08.1941

Сын: Архипов Александр Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
?.06.1945

Сын: Архипов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич

Смерть
27.06.1998
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