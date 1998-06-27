Архипова (Клюкина) Зинаида Артемьевна
Место рожденияБочиха
Дата рождения18.06.1911
Дата смерти27.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911
Отец: Клюкин Артем Иванович
Мать: Клюкина Ольга Петровна
Бочиха
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Архипов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
27.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Архипов Николай Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
25.08.1941
Сын: Архипов Александр Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
?.06.1945
Сын: Архипов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
20.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Александр Артемьевич
Смерть
27.06.1998