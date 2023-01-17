Егорова (Большакова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.10.1891 ст.
Дочь: Большакова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Бракосочетание
До 1891
Муж: Егоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большаков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей
Смерть
Неизвестно