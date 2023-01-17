Егорова (Большакова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Большакова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.10.1891 ст.

Дочь: Большакова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Бракосочетание
До 1891

Муж: Егоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей

Смерть
Неизвестно
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