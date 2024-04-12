Ромашин Илья Семенович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ромашин Семен Васильевич
Мать: Ромашина Марина
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ромашина Марфа
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ромашина Марфа
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гликерия Ильинична
Мать ребёнка: Ромашина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашина Марфа
Смерть
Неизвестно