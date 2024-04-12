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Ромашин Илья Семенович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ромашин Семен Васильевич

Мать: Ромашина Марина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ромашин Прокофий Ильич

Мать ребёнка: Ромашина Марфа

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ромашина Марфа

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гликерия Ильинична

Мать ребёнка: Ромашина Марфа

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Марфа

Смерть
Неизвестно
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