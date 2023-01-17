Рябков Анисим Силиванович
Место рожденияДеревня Одина Тобольская губерния Ялуторовский уезд Шороховская волость
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Деревня Одина Тобольская губерния Ялуторовский уезд Шороховская волость
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна
Мать ребёнка: Рябкова Елена Григорьевна
Миролюбова ранее деревня Одина
Смерть
Неизвестно
Старовер