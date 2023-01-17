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Рябков Анисим Силиванович

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Место рождения

Деревня Одина Тобольская губерния Ялуторовский уезд Шороховская волость

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рябков Силиван Афанасьевич

Мать: Рябкова Надежда Егоровна

Деревня Одина Тобольская губерния Ялуторовский уезд Шороховская волость
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна

Мать ребёнка: Рябкова Елена Григорьевна

Миролюбова ранее деревня Одина
Смерть
Неизвестно
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