Головченко Андрей Маркиянович (Маркианович)
Место рождения
Дата рожденияДо 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.
Отец: Головченко Маркиан (Маркиян)
Мать: не указана
Киевская губ., Каневский уезд, Пустовойтовская вол., д. Карапыши
Военная служба
Неизвестно
139-й пехотный Моршанский полк
Ранение
10.09.1916 ст.
Место события: д. Ярославец Тип документа: Именные списки потерь Источник: РГВИА Ф.№16196 Оп.№1 Д. №180575 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12737529
Лечение в госпитале
18.09.1916 ст.
Дата выбытия: 10.09.1916 Дата события: 18.09.1916 Место события: мес. Брод
Ранение
23.06.1917 ст.
Место события не указано. Тип документа: Именные списки потерь Источник: РГВИА Ф.16196 Оп.1 Д.279 Документ №86571 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12745449
Лечение в госпитале
21.09.1917 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital704972/
Смерть
Неизвестно