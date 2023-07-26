Головченко Андрей Маркиянович (Маркианович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко Андрей Маркиянович (Маркианович)

Место рождения

Карапыши, Київська область

Дата рождения

До 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.

Отец: Головченко Маркиан (Маркиян)

Мать: не указана

Карапыши, Київська область
Киевская губ., Каневский уезд, Пустовойтовская вол., д. Карапыши
Военная служба
Неизвестно
139-й пехотный Моршанский полк
Ранение
10.09.1916 ст.
Место события: д. Ярославец Тип документа: Именные списки потерь Источник: РГВИА Ф.№16196 Оп.№1 Д. №180575 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12737529
Лечение в госпитале
18.09.1916 ст.
Дата выбытия: 10.09.1916 Дата события: 18.09.1916 Место события: мес. Брод
Ранение
23.06.1917 ст.
Место события не указано. Тип документа: Именные списки потерь Источник: РГВИА Ф.16196 Оп.1 Д.279 Документ №86571 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12745449
Лечение в госпитале
21.09.1917 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital704972/
Смерть
Неизвестно

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