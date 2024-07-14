Торгашова (Стеблина) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2004
Сын: Торгашов Леонид Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2010
Дочь: Торгашова Антонина Станиславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
По 04.09.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область