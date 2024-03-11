Ghazaryan Siranush
Место рожденияQazanci, Naxcivan, Azerbaijan
Дата рождения1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
3
Дочь: Ghazaryan Araksia
Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur
Рождение
1895
Отец: Ghazaryan Ghazar
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Sardaryan) Ամալիկ
Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur
Рождение ребёнка
1927
Сын: Albert
Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur