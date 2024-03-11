Ghazaryan Siranush — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ghazaryan Siranush

Место рождения

Qazanci, Naxcivan, Azerbaijan

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
3

Дочь: Ghazaryan Araksia

Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur

Рождение
1895

Отец: Ghazaryan Ghazar

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Sardaryan) Ամալիկ

Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur

Рождение ребёнка
1927

Сын: Albert

Отец ребёнка: Sardaryan Khachatur

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